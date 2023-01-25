Новини • Агресія Росії проти України, Війна

США не отримували від Німеччини офіційних підтверджень щодо готовності відправки танків Україні, - Держдеп

2 26814
США не отримували від Німеччини офіційних підтверджень щодо готовності відправки танків Україні, - Держдеп
Сполучені Штати не отримували офіційних підтверджень з боку Німеччини про ухвалення рішення, яке б дозволило відправку в Україну танків Leopard 2.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс на відеобрифінгу.

"Я бачив різні повідомлення про це і всі вказують на анонімних офіційних представників у німецькому уряді", - заявив Прайс, коментуючи інформацію про готовність уряду Німеччини дозволити передачу танків Україні.

За його словами, потрібно дати можливість владі в Берліні зробити відповідну офіційну заяву, коли вони будуть готові це зробити.

Також читайте: Шольц погодився відправити танки в Україну, - Der Spiegel

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Я ж казав вчора не радійте завчасно.
  • Вадим Думи
    Зараз Шольц скаже шо йде в відпустку танки будуть потім. Колись. Але будуть.
  • Urs
    в технике скорость измеряют в махах, а в политике скорость будут измерять в шольцах.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини