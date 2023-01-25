Постачання танків Abrams Україні може зайняти місяці чи навіть роки, - Reuters

США готові розпочати процес, що дозволить відправити Україні десятки бойових танків Abrams. Але він може зайняти місяці чи навіть роки.

Про це з посиланням на двох американських чиновників повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Вони розповіли, що офіційно про постачання Україні Abrams Штати можуть повідомити вранці в середу.

Ще одне джерело каже, що загалом США збираються протягом наступних місяців поставити Україні 30 танків.

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Танки буде, ймовірно, закуплено через фонд, відомий як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю від промисловості, а не від наявних запасів зброї у США.

Один із чиновників сказав, що адміністрація Байдена могла б використати процес USAI, щоб купити Abrams у союзників, у яких вони є, відремонтувати їх, а потім відправити в Україну.

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Офіційні особи США також заявили, що Abrams складно обслуговувати, роботі на ньому важко навчати, і він працює на реактивному паливі, що робить його поганим вибором для цієї фази війни.