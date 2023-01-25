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Постачання танків Abrams Україні може зайняти місяці чи навіть роки, - Reuters

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Постачання танків Abrams Україні може зайняти місяці чи навіть роки, - Reuters
США готові розпочати процес, що дозволить відправити Україні десятки бойових танків Abrams. Але він може зайняти місяці чи навіть роки.

Про це з посиланням на двох американських чиновників повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Вони розповіли, що офіційно про постачання Україні Abrams Штати можуть повідомити вранці в середу.

Ще одне джерело каже, що загалом США збираються протягом наступних місяців поставити Україні 30 танків.

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Танки буде, ймовірно, закуплено через фонд, відомий як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю від промисловості, а не від наявних запасів зброї у США.

Один із чиновників сказав, що адміністрація Байдена могла б використати процес USAI, щоб купити Abrams у союзників, у яких вони є, відремонтувати їх, а потім відправити в Україну.

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Офіційні особи США також заявили, що Abrams складно обслуговувати, роботі на ньому важко навчати, і він працює на реактивному паливі, що робить його поганим вибором для цієї фази війни.

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Топ коментарі

  • юрий Шмалько ea66d093
    Зробили фетиш з тих танків. Гаубиці, снаряди, засоби ППО та далекобійні ракети більш важливі, мабуть. До речі, в США є чудові БПЛА різних типів, про які взагалі ніякі рєзнікови не говорять...
  • Urs
    повторюсь еще раз:
    "Для большинства понятие "дали танки" сводится чуть ли не "к вывели из ангара и поехали воевать", как в одноимённой игре. А то, что вместе с танками необходим колоссальный объём сопутствующих вещей - никто и не думает. Танки надо как-то доставлять к месту боёв - своим ходом моторесурс выработается очень шустро, значит нужны тягачи коих у нас просто ноль (пару "ошкошей" завёз Порошенко) совместимых с леопардами и прочими танками НАТО, необходимы расходники в немалых количествах на каждый борт, защищенная оборудованная ремзона километрах в двухстах от линии фронта с обученными техниками и запасом запчастей, необходима грамотная "мазута", само собой подготовленный экипаж, весь необходимый спектр боеприпасов, причём не в соседней стране на складе, а в минимально дозволенных зонах рядом с передовой и много чего ещё. Только так танки не станут одноразовой игрушкой, а смогут максимально долго и эффективно выполнять свою роль на поле боя." (с)
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Оця сага про танки з різних джерел повинна мати кордони. Усі плітки, від усіх ресурсів...Звідки знає ресурс коли і що . Хтось комусь сказав....
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