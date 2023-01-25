Постачання танків Abrams Україні може зайняти місяці чи навіть роки, - Reuters
Про це з посиланням на двох американських чиновників повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Вони розповіли, що офіційно про постачання Україні Abrams Штати можуть повідомити вранці в середу.
Ще одне джерело каже, що загалом США збираються протягом наступних місяців поставити Україні 30 танків.
Танки буде, ймовірно, закуплено через фонд, відомий як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю від промисловості, а не від наявних запасів зброї у США.
Один із чиновників сказав, що адміністрація Байдена могла б використати процес USAI, щоб купити Abrams у союзників, у яких вони є, відремонтувати їх, а потім відправити в Україну.
Офіційні особи США також заявили, що Abrams складно обслуговувати, роботі на ньому важко навчати, і він працює на реактивному паливі, що робить його поганим вибором для цієї фази війни.