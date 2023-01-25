Росіяни на окупованій Луганщині все менше довіряють місцевим зрадникам, - ОВА

Російські загарбники на окупованих територіях Луганщини все менше довіряють місцевим зрадникам.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На захоплених росією територіях Луганщини все менше довіряють місцевим колаборантам. Ще влітку показовим прикладом став Сєвєродонецьк, де окупаційна влада не знайшла "гідних" претендентів, які спроміглися би керувати містом.



Заколихався стілець "влади" і в Лисичанську, куди на підсилення приїхав заступник прем'єр-міністра республіки татарстан – його призначено заступником окупаційної адміністрації міста", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, "вибори" до "парламенту ЛНР", які спробують провести у вересні, не передбачають одномандатної системи.

"Тобто, кандидати з округів не матимуть шансів вирішувати проблеми регіону на центральному рівні", - додали в обладміністрації.

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