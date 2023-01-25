Французька мережа магазинів спорттоварів Decathlon іде з Росії

Французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon продає свої активи в Росії та остаточно йде з ринку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Ритейлер розраховує продати весь бізнес цілком. Одне джерело стверджує, що Decathlon готова окремо продати свою нерухомість в РФ.

За даними консалтингової компанії CORE.XP, Decathlon у Росії володіє щонайменше 135 тисячами квадратних метрів комерційної нерухомості. Холдинг має в країні дві основні юрособи: "Октоблу" та "Блу Хаус". Виручка першої за 2021 рік склала 28,6 млрд рублів, чистий прибуток - 1,5 млрд рублів. Виручка другої - 948,6 млн рублів, прибуток - 123,5 млн рублів.

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Раніше стало відомо, що Decathlon призупинив роботу в РФ.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Decathlon та "Ашана", які продовжують роботу в Росії.