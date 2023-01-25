Сьогодні ЄСПЛ оголосить рішення у справі про окупацію Донбасу

Європейський суд з прав людини 25 січня ухвалить рішення у великій справі про окупацію Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомили в пресслужбі ЄСПЛ.

"Європейський суд з прав людини ухвалить рішення щодо прийнятності у справі "Україна та Нідерланди проти Росії" (заяви №№ 8019/16, 43800/14 та 28525/20) на відкритому слуханні у середу, 25 січня 2023 року, о 14:30 у Будинку прав людини у Страсбурзі", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в ЄСПЛ, справа стосується конфлікту на сході України за участю проросійських сепаратистів, який розпочався у 2014 році, і, зокрема, передбачуваної постійної практики ("адміністративної практики") порушень Конвенції сепаратистами "Донецької народної республіки" ("ДНР") та "Луганської народної республіки" ("ЛНР"), а також збиття рейсу MH17 на сході України 17 липня 2014 року.

Заявниками у цій справі є Україна та Нідерланди. Російська Федерація є державою-відповідачем.

Зазначається, що визнання судом прийнятності справи означатиме, що суд визнає контроль Росії на Донбасі та визначає часові й територіальні межі окупації. Це рішення ЄСПЛ стане аргументом і для інших судових процесів.

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