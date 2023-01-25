Цвинтар "вагнерівців" у РФ за 2 місяці збільшився майже у 7 разів, - NYT

Цвинтар, який використовувала ПВК "Вагнера", стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що супутниковий знімок, зроблений 24 січня, показує близько 170 ділянок для поховання в районі кладовища, де, як відомо, ховають найманців ПВК. Ця кількість зросла майже в сім разів у порівнянні зі знімками двомісячної давнини.

Про існування могил поблизу основного тренувального центру групи в південно-східному селі Молькін вперше оприлюднив у грудні Віталій Вотановський, активіст і колишній офіцер ВПС Росії.

Він розповів виданню, що відвідує кладовища, щоб задокументувати випадки загибелі росіян під час бойових дій в Україні. Місцезнаходження кладовища могло б залишитися невідомим, якби місцеві жителі не повідомили йому, що територія використовується для поховання незатребуваних тіл бійців Вагнера. Протягом кількох візитів він фотографував все більше надгробків і завантажував їх у свій Telegram-канал.

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Він каже, що мертвих може бути навіть більше. Місцеві розповіли йому, що багато бойовиків, швидше за все, були кремовані.

У вересні минулого року Пригожин натякнув на існування кладовища під час вербування в’язнів з російської пенітенціарної системи, пообіцявши подбати про їхні останки, якщо вони загинуть у бою: "Тих, хто не знає, де хоче бути похованим, ми ховаємо біля каплиці ПВК Вагнера".

Згодом російські ЗМІ опублікували кілька відео, на яких показано, як Пригожин покладає квіти до могили на кладовищі. Також видно ряди свіжовикопаних могил, кожна з яких прикрашена вінками у формі та кольорах логотипу Вагнера.

На іншому відео Пригожин відвідав каплицю Вагнера, приблизно за 12 кілометрів від кладовища. На відео присутні ряди чорних стін, що містять відсіки, типові для поховання кремованих останків. Кожен відсік має ідентифікаційний номер і викладку бойових нагород загиблого.

Журналісти ідентифікували загалом 21 стіну в каплиці, кожна з яких містить 42 відсіки, що свідчить про те, що сотні загиблих бійців Вагнера або поховані, або, принаймні, вшановані в каплиці.

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