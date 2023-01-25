Інформація про наступ РФ на Вугледар - це спроба створити позитивний наратив, щоб перекрити невдачі на Бахмутському напрямку, - ISW

Росіяни заявили, що нібито почали нібито почали наступ на Вугледар. Однак це, ймовірно, намагання запустити позитивний наратив, оскільки успіхів на Бахмутському напрямку у них немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські джерела широко стверджували, що 24 січня російські війська розпочали наступ навколо Вугледара (28 км на південний захід від Донецька). Ця заява, ймовірно, мала на меті створити позитивні наративи, щоб відвернути увагу від відсутності прогресу в Бахмуті", - пояснили в Інституті.

Водночас окупанти намагалися підкріпити свої слова заявами командира батальйону "Схід" Олександра Ходаковського, який згодом відредагував свій допис у соцмережах, видаливши з нього згадки про конкретний батальйон.

"ISW не зафіксувала будь-яких відеозаписів, що вказують на те, що російські війська почали локальний наступ в районі Вугледар станом на 25 січня. Російські джерела, ймовірно, мають намір повторити аналогічні триваючі дії в Запорізькій області, де російські джерела поширили твердження про локалізовані російські наступи без будь-яких підтверджень, щоб відвернути увагу від того факту, що російські сили не домоглися будь-яких значних успіхів в оперативному відношенні навколо Бахмута", - зазначили в ISW.

Експерти також зазначають, що російські зусилля, ймовірно, зосереджені на підтримці цієї інформаційної операції та не передвіщають відновлення російського наступу на заході Донецької області.

"155-та ОМБр раніше сильно деградувала в ході наступальних операцій в районі Вугледара в листопаді 2022 р.і навряд чи зможе відновити новий наступ на цій ділянці фронту. Незалежно від того, чи ведуть російські війська локальні наступальні операції в районі Вугледара, або російські джерела перебільшують активність Росії на цій ділянці фронту, зусилля Росії, ймовірно, зосереджені на підтримці цієї інформаційної операції і не віщують відновлення наступу Росії на заході Донецької області", - додали в Інституті вивчення війни.

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