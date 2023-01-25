Військові РФ вагаються використовувати новітні танки "Армата" у бою через їхній "незадовільний стан", - британська розвідка

За даними британської розвідки, невелику партію найновіших російських танків T-14 "Армата" вже підготували до застосування на фронті, але військові вагаються їх використовувати через сумніви щодо їхнього технічного стану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні.

Зазначається, що РФ підготувала невелику партію T-14 до застосування на фронті у війні проти України, що було би першим бойовим використанням цієї моделі, проте російські війська, які зараз воюють, нібито вагаються задіювати їх через "незадовільний стан".

"Невідомо, що саме викликало таку реакцію, але в останні три роки російські посадовці публічно згадували про проблеми з мотором і тепловізійними системами у Т-14. У 2021 році міністр оборони Сергій Шойгу описував заплановане на 2022 рік виробництво як "експериментальну" партію. Тож малоймовірно, що якийсь із застосованих Т-14 відповідатиме стандартам для нового озброєння, яке можна вважати повністю готовим до застосування", - пишуть в огляді.

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