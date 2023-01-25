На території Білорусі перебувають майже 6 тис. російських військових, - ГУР МО

На території Білорусі немає потужного авіаційного компонента, попри навчання, там немає потужного ракетного компонента, там немає повітряно-десантних військ.

Про це повідомив представник ГРУ МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на території Білорусі сухопутний компонент складає 5800 військовослужбовців. Друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію росії, в тому числі зайшла вже на територію України. Це Луганська область. Зараз туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ на підготовку. Це зовсім інший контингент, який був на початку агресії. Там немає потужного авіаційного компонента, попри навчання, там немає потужного ракетного компонента, там немає повітряно-десантних військ", - розповів він.

За словами Скібіцького, сьогодні на території Білорусі є один дивізіон "Іскандер", зенітно-ракетні системи С-300, С-400 та три літаки МІГ-31.

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