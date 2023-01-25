Мешканця Одещини, який здавав ворогу місця дислокації систем ППО, підозрюють у держзраді

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний, який є прихильником політики держави-агресора, вирішив за винагороду співпрацювати зі спецслужбам РФ. Він мав надавати інформацію про розташування об’єктів енергетичної інфраструктури, місця дислокації особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ, блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об’єктів в Одесі та області.

Як зазначається, чоловік встановив та зафіксував на відео базування засобів протиповітряної оборони в Одесі. Свої послуги він оцінив у 70 тис грн.

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Підозрюваного затримали під час передачі відеоматеріалу з дислокацією систем ППО представникам спецслужб РФ за допомогою одного з месенджерів.

За клопотанням прокурора підозрюваного взято під варту без визначення розміру застави.