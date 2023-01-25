Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського, митрополита Павла та інших діячів УПЦ МП

Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти екснардепа Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської Лаври Павла Лебедя та інших діячів УПЦ МП.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Так, у списку фігурують 10 осіб: Вадим Новинський, Петро Лебідь (намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павел), Ростислав Швець (так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви"), Костянтин Чернишов (так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви"), Олександр Овсянніков (так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією"), Олександр Таранов (так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви"), Олег Іванов (митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви), Олексій Маслєнніков (єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви), В'ячеслав Опанасенко (так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії"), Володимир Удовенко (, керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон).

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