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Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського, митрополита Павла та інших діячів УПЦ МП

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Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського, митрополита Павла та інших діячів УПЦ МП
Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти екснардепа Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської Лаври Павла Лебедя та інших діячів УПЦ МП.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Так, у списку фігурують 10 осіб: Вадим Новинський, Петро Лебідь (намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павел), Ростислав Швець (так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви"), Костянтин Чернишов (так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви"), Олександр Овсянніков (так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією"), Олександр Таранов (так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви"), Олег Іванов (митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви), Олексій Маслєнніков (єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви), В'ячеслав Опанасенко (так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії"), Володимир Удовенко (, керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон).

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Топ коментарі

  • Остап ca057b24
    зеленський так само як і єрмак є завербований кацапами і працює на кацапів.В Омані зеленський зустрічався з кацапами.Знаючи методи кдб можна зрозуміти що кожен крок і слово цього клоуна фільмувався і записувався.І тепер як би кацапи не гавкали на зеленського, щоб воно там не казали про путлєра, а кацапи мовчать за Оман.Якби кацапи реально хотіли б знищити цю зелену нікчему вони б просто опублікували б записи з Оману.Але ж злі кацапи цього не роблять - значить зеленський їм потрібен.
  • Kan Kan 21c2f560
    Помнится Новинскому в глаза сказали: **** православная!
  • Ярослав Шевченко 898e4c89
    Якого біса у новінського досі не забрали громадянство!? У нього ж російський паспорт!
    Забрати громадянство, потім всю власність!!!
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