Скандал довкола продуктових контрактів: звільнено директора департаменту закупівель Міноборони Хмельницького
Про це повідомила у фейсбуці голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.
Вона нагадує, що із колегами із антикорупційного комітету заслухала міністра оборони щодо закупівель харчування для військових.
Радіна виділила кілька проміжних підсумків:
1. За словами міністра, наразі харчування військових здійснюється за контрактами минулого року.
2. За розумінням нардепки, оприлюднений журналістами документ відповідає додатку до одного із нових контрактів Міноборони, які ще не вступили в силу. Міноборони повідомили, що у цьому та інших контрактах ними виявлено помилки і для їх виправлення відбуваються перевірки та експертиза цін.
3. Міністр не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування. Натомість, звільнено директора департаменту закупівель Міністверства оборони Хмельницького і профільного заступника Міністра Шаповалова.
4. Ціни в контрактах, які ще не вступили в силу і перебувають на експертизах - різні у різних постачальників, проте деякі ціни справді відрізняються від ринкових не в кращий бік. Міністерство пояснює це складовими послуги харчування, зокрема транспортними послугами та "припуском" на інфляцію.
"Чи це означає, що питання вичерпано? Ні. Намагання Міноборони виправити контракти до того, як за ними сплачено кошти - позитивне. Ми перевіримо результати. Проте цього не достатньо. Час змінювати підхід до закупівель. Держава не має витрачати час і гроші на експертизу цін після укладання угод (і після публічного скандалу чи то справді виявлення помилки). І закупівлю товару можливо і необхідно побудувати так, щоб ціни все ж наближался до ринкових, а не зростали за рахунок додаткових послуг і ще невідомо чого", - йдеться у повідомленні.
Наступним кроком, за словами Радіної, має бути реформа системи закупівель речового забезпечення для армії. Наприклад, відмова від закупівель лотами, що об'єднують 400 товарів та послуги із їх доставки і не тільки - сприятиме конкуренції і допоможе знизити ціну.