Скандал довкола продуктових контрактів: звільнено директора департаменту закупівель Міноборони Хмельницького

Окрім заступника міністра оборони Шаповалова після скандалу довкола закупівель продуктів харчування для військових звільнено також директора департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького.

Про це повідомила у фейсбуці голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадує, що із колегами із антикорупційного комітету заслухала міністра оборони щодо закупівель харчування для військових.

Радіна виділила кілька проміжних підсумків:

1. За словами міністра, наразі харчування військових здійснюється за контрактами минулого року.

2. За розумінням нардепки, оприлюднений журналістами документ відповідає додатку до одного із нових контрактів Міноборони, які ще не вступили в силу. Міноборони повідомили, що у цьому та інших контрактах ними виявлено помилки і для їх виправлення відбуваються перевірки та експертиза цін.

3. Міністр не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування. Натомість, звільнено директора департаменту закупівель Міністверства оборони Хмельницького і профільного заступника Міністра Шаповалова.

4. Ціни в контрактах, які ще не вступили в силу і перебувають на експертизах - різні у різних постачальників, проте деякі ціни справді відрізняються від ринкових не в кращий бік. Міністерство пояснює це складовими послуги харчування, зокрема транспортними послугами та "припуском" на інфляцію.

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"Чи це означає, що питання вичерпано? Ні. Намагання Міноборони виправити контракти до того, як за ними сплачено кошти - позитивне. Ми перевіримо результати. Проте цього не достатньо. Час змінювати підхід до закупівель. Держава не має витрачати час і гроші на експертизу цін після укладання угод (і після публічного скандалу чи то справді виявлення помилки). І закупівлю товару можливо і необхідно побудувати так, щоб ціни все ж наближался до ринкових, а не зростали за рахунок додаткових послуг і ще невідомо чого", - йдеться у повідомленні.

Наступним кроком, за словами Радіної, має бути реформа системи закупівель речового забезпечення для армії. Наприклад, ​​відмова від закупівель лотами, що об'єднують 400 товарів та послуги із їх доставки і не тільки - сприятиме конкуренції і допоможе знизити ціну.