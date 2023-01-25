Печерський суд повернув ексзаступнику міністра оборони Миронюку $1млн, вилучений у нього під час обшуку у справі бронежилетів. ФОТО

Фігуранту розслідування про шахрайство на закупках у Міністерстві оборони ексзаступнику міністра оборони Олександру Миронюку, який нині працює у державному спецекспортері "Прогрес", суд повернув вилучений майже мільйон доларів.

Про це йдеться в розслідуванні Української правди, повідомляє Цензор.НЕТ.

Миронюк обіймав посаду заступника міністра оборони та курував департамент закупівель до липня 2021 року. Зараз він - один із керівників спецекспортера зброї компанії "Прогрес".

Влітку 2022 року у нього під час обшуку знайшли 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч 380 євро. Гроші визнали речовими доказами, але суд спочатку відмовився їх заарештувати, потім погодився, і зрештою арешт скасували, а гроші Миронюку повернули.

Олександр Миронюк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет ВР залишив Резнікова на посаді міністра оборони

Миронюк твердить, що гроші не його - мовляв, він їх позичив у січні 2022 року у 86-річної жительки Харкова Елеонори Думіньш. Він надав суду відповідний документ, засвідчений нотаріусом.

Думіньш - родичка засновників харківського "ХАДО-холдінгу", котрий серед іншого займається виробництвом гвинтівок. Цей холдинг має давні робочі взаємини з державним спецекспортером "Прогрес", в якому до і після роботи в Міноборони працевлаштований Миронюк.

На думку журналістів УП, Миронюк може бути пов'язаний з шахраями Буряком і Кривопустом. Навесні 2022 року вони підписали в Туреччині контракт на постачання 30 тис. бронежилетів, а потім змусили турецького постачальника виплатити їм $580 тис. й зникли.

Дмитро Буряк та Костянти Кривопуст навесні 2022 року отримали від Міноборони довірчий лист на поставки зброї. Такі листи тоді надавали багатьом бізнесменам, бо Україна потребувала зброї й намагалася організувати її закупівлю за всіма доступними каналами.

Читайте: Скандал із закупівлями Міноборони: заступник Резнікова Шаповалов подав у відставку

Буряк та Кривопуст домовилися з керівництвом турецької компанії FarmTR Gіda про закупівлю 30 тис. бронежилетів 4 класу захисту на загальну суму 16,655 млн євро та підписали відповідний контракт. Міноборони внесло 100% передоплати.

Також читайте: Закупівельні ціни різняться навіть у Міноборони і ДПСУ: у нардепів має бути більше запитань до Резнікова, - журналіст Ніколов

Після цього вони ще раз прийшли до турецького постачальника з вимогою віддати їм $580 тис. - мовляв, вони самі поставлять в Україну 1000 бронежилетів із 30 тис. Турки погодилися і уклали відповідний контракт зі вказаною Буряком та Кривопустом фірмою Wallartis Solutions, зареєстрованою в Бахрейні. Вона належить навпіл українцю Михайлу Андруховичу та громадянину Бахрейну.

Ця компанія так і не завезла обіцяну 1 тис. бронежилетів. Чи завезла щось турецька компанія - невідомо. За два місяці Міноборони подало заяву в поліцію, там розпочали кримінальну справу. Турецькі бізнесмени погодилися повернути Україні всі 16,655 млн євро за контракт та пеню розміром 143,7 тисячі євро. Наразі цей процес триває.

Буряка, Кривопуста та Андруховича оголосили в розшук.

Також читайте: Міноборони розвалило службу внутрішнього аудиту, це заклало підвалини кризи "яєць у кілограмах", - Гільдія аудиторів. ДОКУМЕНТ

Українська правда припускає, що шахраї могли мати зв’язки з представником Міноборони, і цим представником може бути Миронюк.

"Як узагалі шахраї проникли в надсекретну й закриту сферу оборонних поставок? Звідки вони дізнались про контракт, перебіг угоди, перекази грошей? Чи могло б це відбутись, якби хтось їм у цьому не допомагав всередині Міністерства оборони?" - задають питання журналісти.