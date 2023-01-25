Новини • Війна

Швеція у майбутньому може передати Україні танки Stridsvagn 122, - міністр оборони Йонсон

10 32725
Швеція у майбутньому може передати Україні танки Stridsvagn 122, - міністр оборони Йонсон
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон не виключив постачання Україні танків Stridsvagn 122 у майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, передання Україні танків Stridsvagn 122, які є шведською версією німецького Leopard 2, може виявитися актуальним у майбутньому і не виключається.

Він зазначив, що на цей час підготовки до передання немає, але воно можливе трохи згодом.

Швеція має на озброєнні близько 120 Stridsvag 122.

Stridsvagn 122 (Strv.122A) - шведський основний бойовий танк, що є ліцензованим німецьким танком Leopard 2А5, в конструкцію якого внесені різні зміни. Посилена ходова частина, передня частина танка оснащена додатковими модулями бронювання, дах захищений від атак зверху, замість фар встановлені прожектори квадратної форми, робочі місця екіпажу обладнані ременями безпеки, встановлена французька система пуску димових гранат GALAX, що дозволяє відстріл фугасних та спеціальних боєприпасів.

Читайте також: Швеція закликала ЄС та інші країни світу посилити допомогу Україні

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Дмитро Карпенко
    украинцы и русские - РАЗНЫЕ НАРОДЫ. у нас разные МЕНТАЛИТЕТЫ.
    русские - рабы. пребывание в 300-летенем татаро-монгольском иго сделало их таковыми.
    союз с русскими не пойдет нам нам пользу. русские будут тянуть нас на дно. они будут слабое звено.
    проведя 2 революции, украинцы побороли диктатуру, добились свободы слова, выборов, митингов. Уровень коррупции значительно снизился.
    и тут приходит путин и говорит: "я вам обратно диктатуру верну!".
    Да пошел ты ** ***!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Не дотягніть до маршу Перемоги.
  • Usp Bu
    вони і були тією ж ордою , улусом. завжди несли біди і горе Україні Русі. Ніколи не були навіть дружньо близьким народом, завжди були ворогами. І по духу ніколи не були русичами де традиції демократії і свободи процвітали до того коли через відому особу колонізували з 1656 року. і втопили в крові Батурин Січ і т.д. і до тепер кровожери..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини