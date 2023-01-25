Швеція у майбутньому може передати Україні танки Stridsvagn 122, - міністр оборони Йонсон

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон не виключив постачання Україні танків Stridsvagn 122 у майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, передання Україні танків Stridsvagn 122, які є шведською версією німецького Leopard 2, може виявитися актуальним у майбутньому і не виключається.

Він зазначив, що на цей час підготовки до передання немає, але воно можливе трохи згодом.

Швеція має на озброєнні близько 120 Stridsvag 122.

Stridsvagn 122 (Strv.122A) - шведський основний бойовий танк, що є ліцензованим німецьким танком Leopard 2А5, в конструкцію якого внесені різні зміни. Посилена ходова частина, передня частина танка оснащена додатковими модулями бронювання, дах захищений від атак зверху, замість фар встановлені прожектори квадратної форми, робочі місця екіпажу обладнані ременями безпеки, встановлена французька система пуску димових гранат GALAX, що дозволяє відстріл фугасних та спеціальних боєприпасів.

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