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Під час окупації Ізюмщини росіяни розстріляли евакуаційні автобуси: мирні мешканці згоріли живцем. ФОТОрепортаж

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Під час окупації Ізюмщини росіяни розстріляли евакуаційні автобуси: мирні мешканці згоріли живцем. ФОТОрепортаж
У квітні 2022 року російські війська розстріляли евакуаційні автобуси на Ізюмщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

 За даними слідства, 14 квітня 2022 року у смт Борова Ізюмського району російські військові розстріляли два евакуаційні автобуси з мирними жителями. Це був другий день окупації населеного пункту.

Люди їхали до своїх домівок у Луганській області. Ворог почав стріляти з крупнокаліберного кулемету та стрілецької зброї по автобусах з людьми.

Як повідомляють у відомстві, наразі встановлено загибель щонайменше дев‘яти осіб, вони згоріли живцем в автобусі. Також встановлено, що тринадцять осіб врятувались та були доставлені до місцевої лікарні.

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"У травні всіх загиблих поховав житель смт Борова. 24 січня 2023 року прокурори спільно зі слідчими поліції провели ексгумацію. Рештки тіл направлено для проведення судово-медичних експертиз", - ідеться ва повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України.

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Під час окупації Ізюмщини росіяни розстріляли евакуаційні автобуси: мирні мешканці згоріли живцем 01
Під час окупації Ізюмщини росіяни розстріляли евакуаційні автобуси: мирні мешканці згоріли живцем 02
Під час окупації Ізюмщини росіяни розстріляли евакуаційні автобуси: мирні мешканці згоріли живцем 03
Під час окупації Ізюмщини росіяни розстріляли евакуаційні автобуси: мирні мешканці згоріли живцем 04
Під час окупації Ізюмщини росіяни розстріляли евакуаційні автобуси: мирні мешканці згоріли живцем 05
Під час окупації Ізюмщини росіяни розстріляли евакуаційні автобуси: мирні мешканці згоріли живцем 06
Під час окупації Ізюмщини росіяни розстріляли евакуаційні автобуси: мирні мешканці згоріли живцем 07

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Цікаво: на Заході ще лишилися довбні, які звинувачують лише ботоксного недомірка у війні та звірствах рашистів?

    А скільки такого відкриється після звільнення Маріуполя!?!!

    Тварюки рашистськи, горіть у пеклі ВСІ, скільки б вас не було на території "від моски до самих до окраїн"! ВСІ, курва, ВСІ!!!
  • ьля
    вони не люди. я вам точно кажу. це щось мерзенне і жахливе. натурщики лавкрафта.
  • Дмитро Карпенко
    Толстой говорил: "Есть две Руси. Западная (Украина) - европейская, цивилизованная, и восточная (россия) - монгольская, дикая, звериная."
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