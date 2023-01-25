Під час окупації Ізюмщини росіяни розстріляли евакуаційні автобуси: мирні мешканці згоріли живцем. ФОТОрепортаж

У квітні 2022 року російські війська розстріляли евакуаційні автобуси на Ізюмщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 14 квітня 2022 року у смт Борова Ізюмського району російські військові розстріляли два евакуаційні автобуси з мирними жителями. Це був другий день окупації населеного пункту.

Люди їхали до своїх домівок у Луганській області. Ворог почав стріляти з крупнокаліберного кулемету та стрілецької зброї по автобусах з людьми.

Як повідомляють у відомстві, наразі встановлено загибель щонайменше дев‘яти осіб, вони згоріли живцем в автобусі. Також встановлено, що тринадцять осіб врятувались та були доставлені до місцевої лікарні.

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"У травні всіх загиблих поховав житель смт Борова. 24 січня 2023 року прокурори спільно зі слідчими поліції провели ексгумацію. Рештки тіл направлено для проведення судово-медичних експертиз", - ідеться ва повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України.

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