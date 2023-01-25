Під час окупації Ізюмщини росіяни розстріляли евакуаційні автобуси: мирні мешканці згоріли живцем. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, 14 квітня 2022 року у смт Борова Ізюмського району російські військові розстріляли два евакуаційні автобуси з мирними жителями. Це був другий день окупації населеного пункту.
Люди їхали до своїх домівок у Луганській області. Ворог почав стріляти з крупнокаліберного кулемету та стрілецької зброї по автобусах з людьми.
Як повідомляють у відомстві, наразі встановлено загибель щонайменше дев‘яти осіб, вони згоріли живцем в автобусі. Також встановлено, що тринадцять осіб врятувались та були доставлені до місцевої лікарні.
"У травні всіх загиблих поховав житель смт Борова. 24 січня 2023 року прокурори спільно зі слідчими поліції провели ексгумацію. Рештки тіл направлено для проведення судово-медичних експертиз", - ідеться ва повідомленні.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України.