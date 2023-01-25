Ми виключили участь НАТО у війні. Не посилатимемо в Україну ні своїх військ, ні літаків, - Столтенберг

НАТО не братиме участі у війні, яку розв’язала Росія проти українців. Було ухвалене рішення не вводити літаки чи війська Альянсу на територію України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на

"У перший день вторгнення (РФ в Україну. - Ред.) в НАТО вирішили підтримати українців. Водночас ми виключили участь НАТО у війні. Альянс не є учасником війни і це так і залишатиметься. Ми не посилаємо в Україну ні своїх військ, ні літаків", - заявив Столтенберг.

Втім, він зауважив, що країни НАТО підтримують українців необхідним озброєнням.

"Бо ми не повинні забувати, що це загарбницька війна проти незалежної, суверенної, демократичної держави. Україна має право на самооборону за Статутом ООН, і ми маємо право допомагати їм у відстоюванні цього права. Звичайно, завжди є ризик ескалації. Тому так важливо посилити військову присутність НАТО у східній частині Альянсу", - зазначив Столтенберг.

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