Ми виключили участь НАТО у війні. Не посилатимемо в Україну ні своїх військ, ні літаків, - Столтенберг
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на
"У перший день вторгнення (РФ в Україну. - Ред.) в НАТО вирішили підтримати українців. Водночас ми виключили участь НАТО у війні. Альянс не є учасником війни і це так і залишатиметься. Ми не посилаємо в Україну ні своїх військ, ні літаків", - заявив Столтенберг.
Втім, він зауважив, що країни НАТО підтримують українців необхідним озброєнням.
"Бо ми не повинні забувати, що це загарбницька війна проти незалежної, суверенної, демократичної держави. Україна має право на самооборону за Статутом ООН, і ми маємо право допомагати їм у відстоюванні цього права. Звичайно, завжди є ризик ескалації. Тому так важливо посилити військову присутність НАТО у східній частині Альянсу", - зазначив Столтенберг.