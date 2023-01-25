Посли ЄС погодили продовження санкцій проти РФ на пів року

Посли Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Росії на наступні пів року.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС офіційно дали "зелене світло" для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти Росії ще на шість місяців", - йдеться в повідомленні.

Перші санкції застосували у 2014 році після початку агресії РФ проти України, їх суттєво розширили з лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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