ОП розмірковує над забороною продажу алкоголю та пального за готівку

В рамках податкової реформи, яку зараз розробляють в Офісі президента, обговорюється повне переведення розрахунків за підакцизні товари в безготівковий формат.

Про це розповів на брифінгу заступник голови ОП та куратор реформи Ростислав Шурма, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, як один із компенсаторів для бюджету в межах проєкту податкової реформи передбачено підвищення оподаткування шкідливого споживання, наприклад - тютюн, алкоголь і викопне паливо. Ставки планують підвести "до середньоєвропейських рівнів".

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Важливим питанням постає адміністрування цих податків, зазначив він, адже частка нелегального обігу тютюнових виробів досягає 30%, а для лікеро-горілчаної продукції ця цифра може бути ще вищою. "І це дуже велика проблема", - додав Шурма та зазначив, що для протидії цій проблемі плануються дві фундаментальні зміни в адмініструванні податків.

"Перше - це електронний акциз", - пояснює він. Таким чином, на пачку цигарок чи пляшку алкоголю наноситься унікальний QR-код, який дозволить споживачеві відслідковувати, де продукція була вироблена, де зберігалася тощо. Натомість "традиційні" акцизні марки, які клеяться на пакування, можна підробити чи передрукувати.

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"Другий концепт - щоб вся ця система запрацювала, це переведення розрахунків за підакцизні товари виключно в безготівковій формат, тобто в оплату картою", - заявив Шурма та уточнив, що ідея ще обговорюється і рішення поки не ухвалено.

Як приклад він навів ситуацію з дефіцитом пального на початку повномасштабної війни, коли АЗС перевели споживачів на карткові оплати і оплату через застосунки. За декілька тижнів всі адаптувалися, що, каже Шурма, "дозволило повністю обілити обіг палива, і те саме, я впевнений, відбудеться з тютюном і алкоголем".