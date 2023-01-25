Путін не піде на ядерну ескалацію через постачання танків Україні, - лідер партії Шольца Клінгбайль

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс не боїться ядерної ескалації з боку Росії через передачу Києву танків.

Про це він сказав в інтерв'ю Tageszeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ні, я думаю, що це малоймовірно. Але правильно, що у Федеральній канцелярії продумують це питання. Так само правильно, що жодна країна не йде вперед наодинці. До речі, подібні дебати зараз точаться і в США", - сказав Клінгбайль.

"Я не боюся. Путін нас не залякає. Своїм візитом до Пекіна і діями разом з Джо Байденом на саміті G20 Олаф Шольц сприяв значному зменшенню ядерної загрози. Путін розумів, що якщо він перетне цю межу, то втратить таких ключових союзників, як китайці", - додав політик.

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Він також заявив, що позиція СДПН залишається незмінною: немає жодних червоних ліній, коли йдеться про постачання зброї.

"Йдеться про зважування. Мене бісить, що цей ретельний розгляд подається як відхід від України. Це не так. Звичайно, канцлер повинен запитати себе, які наслідки може мати постачання бойових танків. Я навіть очікую цього від глави уряду", - додав Клінгбайль.