Понад 700 осіб перебувають у полоні окупантів у Мелітополі, - Федоров

Більш як місяць тому загарбники закрили виїзд з окупації в бік України, а для переміщення між окупованими населеними пунктами змусили жителів зробити спецперепустки.

Про це в телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"За 11 місяців окупації рашисти забрали в полон тисячі цивільних. У Мелітополі "на підвалі" опинилось понад 700 людей. Десятки з них ув’язнені вже 10-11 місяців і про їхню долю нічого невідомо", - йдеться в повідомленні.



Крім того, Федоров нагадав, що в РФ видали наказ про створення 28 в’язниць на окупованих територіях України: 13 у Донецькій області, 8 у Луганській, 4 у Херсонській і 3 у Запорізькій. З них дві виправні колонії і колонія-поселення.



"Окупанти перетворили сотні тисяч мирних людей на заручників, проте тепер тисячі з них зроблять справжніми в’язнями", - наголосив Федоров.

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