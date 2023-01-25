Законом про посилення відповідальності для військових заборонять пом’якшувати покарання або давати умовні терміни, - волонтерка Однорог

Судам буде заборонено пом’якшувати покарання або давати умовні терміни військовим, яких засудили за непокору, дезертирство, невиконання наказу, самовільне залишення поля бою або втечу з військової частини, загрози або насильницькі дії щодо керівництва.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Галина Однорог, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже прикро, що на свій День народження президент зробив нам усім "подарунок " - підписавши Закон №8271, що посилює кримінальну відповідальність військових. Судам заборонять пом'якшувати покарання або давати умовні терміни для військових засуджених за:



- непокору,

- дезертирство,

- невиконання наказу,

- самовільне залишення поля бою або втечу з військової частини,

- загрози або насильницькі дії щодо керівництва", - розповіла вона.

Однорог зазначила, що законопроєкт розглядався майже 1,5 місяці і був підтриманий Залужним.

"Ми, військові волонтери, дуже довго мовчали, бо "не на часі", ми самотужки намагалися боротися з такими командирами, як Філін, для якого життя солдата нічого не вартує, бо кар'єра "наше фсе". І нажаль таких командирів багато, молоді, амбіціозні, які не виїзжають у "жопу мира", а віддають накази далеко від лінії фронту.

В мене просте питання:



- а чому в цьому наказі немає пункту, що командири, які віддають безглузді накази, самі не повинні знаходитися там разом с солдатами?

Нам ще дуже далеко до міжнародних стандартів в армії, в нас ще багато "совкового " у армії, ми тільки будуємо армію по стандартах НАТО і цим наказом перекреслюється все те нове, що могло б бути, коли військові самі на позиції могли б приймати рішення, бо ситуація може змінюватися кожної хвилини і чекати наказ зверху може означати великі втрати особового складу. Це крок назад і неможливість врятувати своє життя солдату, бо саме від них, від тих, хто риє окопи, залежить наша Перемога!", - підсумувала волонтер.

Нагадаємо, 25 січня Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військовослужбовців.

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