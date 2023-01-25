Понад 52 млн грн арештованих коштів чайної компанії з російськими бенефіціарами передано на потреби ЗСУ, - прокуратура

Столична прокуратура передала на потреби ЗСУ понад 52 млн грн арештованих коштів чайної компанії з російськими бенефіціарами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, Подільською окружною прокуратурою міста Києва в межах розслідування у кримінальному провадженні на користь Збройних Сил України передано понад 52 млн грн арештованих коштів.

Слідством встановлено, що в місті Києві та на території інших регіонів України здійснюють діяльність підприємства, які займаються виробництвом та продажем чаю. Кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти РФ.

"Діяльність цих компаній та підконтрольних їм суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи, що кінцевим бенефіціарним власником компаній є резидент РФ, існує значний ризик в ухваленні рішень керівництвом вказаних підприємств на шкоду державній безпеці України.

Читайте: АРМА не приховує інформації про управління російськими та білоруськими активами, їх окремий облік не ведеться, - відповідь на запит. ДОКУМЕНТ

За клопотанням окружної прокуратури банківські рахунки вказаних товариств заарештовано, а кошти розміщені на них в розмірі понад 52 млн грн. передано на користь Збройних сил України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за матеріалами Центрального апарату СБ України.