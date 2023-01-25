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В Іспанії затримано пенсіонера, підозрюваного у надсиланні листів із вибухівкою в посольство України, - El Pais

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В Іспанії затримано пенсіонера, підозрюваного у надсиланні листів із вибухівкою в посольство України, - El Pais
В Іспанії затримали чоловіка, якого підозрюють в розсиланні листів з піротехнічними матеріалами, в тому числі на адресу посольства України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомляє El Pais.

За даними видання, співробітники поліції заарештували в місті Бургос на півночі країни 74-річного чоловіка як ймовірного автора шести листів з піротехнічними матеріалами, що спричинили антитерористичну тривогу в кінці листопада і на початку грудня.

Серед одержувачів були прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, а також посольства України та США в Мадриді.

За даними ЗМІ, заарештований чоловік, громадянин Іспанії, нібито діяв сам і не пов'язаний з жодною групою. Наразі поліція проводить обшук за його місцем проживання в Бургосі.

Нагадаємо, 5 грудня в Іспанії поліція вилучила у поштовому відділенні нові конверти, в яких були очі тварин, адресовані українським дипломатичним установам з метою залякування.

Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Пізніше стало відомо, що посольство України в Мадриді, куди в середу надіслали "поштову бомбу", отримало пакунок зі слідами крові.

Також читайте: Росіян підозрюють у причетності до розсилки листів-бомб по Європі, зокрема до посольства України, - The New York Times

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    ищите кацапские уши
  • untrollable

    оцей?
  • Vladko 50abb453
    Странно, что так легко переслать взрывчатку (или сибирскую язву). И так долго его ищут, а не за 5 минут тут же смотрят камеры наблюдения, получив мгновенно по Интернету весь маршрут посылок и мгновенно все видеозаписи без всякий санкций суда и лишних задержек, кто именно отправил бомбу по почте и как он дошел до почты, на чем ехал, был ли включен мобильный телефон, тут же его сим-карту определить, все это сразу на экран искать по горячим следам.

    Повезло Европе, что мы их защищаем. Кацапы бы вас уничтожили с вашей бюрократией и тормознутостью, а также какой-то исключительной дешевизной в плане взяток, канцлеру Германии платили раз в 10 меньше, чем типовому взяточнику у нас, к тому же наши воры еще кидают налево и направо, а вы честные и всегда взятку отрабатывайте. У вас даже камеру видеонаблюдения без геморроя не поставишь, что за бред. Везде запреты и везде частная жизнь.

    Настоятельно советую срочно открыть вакансии на патрулирование вооруженными людьми газгольдеров с СПГ и терминалов. У вас даже аммиачная селитра продается иногда без добавок, которые препятствуют ее использованию во взрывчатке. То есть кацап поумнее (не такой тупой, как петров и баширов, а хотя бы с зачатками интеллекта) легко за полученные в посольстве бабки может организовать прорыв фуры с взрывчаткой или запустить дроны с парочкой кумулятивных гранат, которые доставлены через Болгарию какую-нибудь. Если бы кацапы не были такими тупыми ватниками, вы бы уже были бы без хранилищ газа и снова сидели бы на крючке.
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