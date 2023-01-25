В Іспанії затримано пенсіонера, підозрюваного у надсиланні листів із вибухівкою в посольство України, - El Pais

В Іспанії затримали чоловіка, якого підозрюють в розсиланні листів з піротехнічними матеріалами, в тому числі на адресу посольства України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомляє El Pais.

За даними видання, співробітники поліції заарештували в місті Бургос на півночі країни 74-річного чоловіка як ймовірного автора шести листів з піротехнічними матеріалами, що спричинили антитерористичну тривогу в кінці листопада і на початку грудня.

Серед одержувачів були прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, а також посольства України та США в Мадриді.

За даними ЗМІ, заарештований чоловік, громадянин Іспанії, нібито діяв сам і не пов'язаний з жодною групою. Наразі поліція проводить обшук за його місцем проживання в Бургосі.

Нагадаємо, 5 грудня в Іспанії поліція вилучила у поштовому відділенні нові конверти, в яких були очі тварин, адресовані українським дипломатичним установам з метою залякування.

Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Пізніше стало відомо, що посольство України в Мадриді, куди в середу надіслали "поштову бомбу", отримало пакунок зі слідами крові.

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