Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 11 кораблів, зокрема 4 ракетоносії, - ВМС
Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
За даними ВМС, за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 21 судно, з них два судна рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 28 суден, з них п'ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", – додали у ВМС.