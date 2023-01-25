Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 11 кораблів, зокрема 4 ракетоносії, - ВМС

Станом на 25 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських військових кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 28 ракет.

Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

За даними ВМС, за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 21 судно, з них два судна рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 28 суден, з них п'ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", – додали у ВМС.