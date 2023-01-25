Колишній ректор НАУ Ісаєнко незаконно виписав собі премій на 1,3 млн за три роки, - правоохоронці

Столичні слідчі повідомили про підозру колишньому ректору вишу, який безпідставно протягом трьох років нарахував собі премій на 1,3 млн грн. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

Про це повідомили Національна поліція та Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього ректора Національного авіаційного університету Володимира Ісаєнка.

"Відповідно до умов контракту, який підписав із Міністерством освіти й науки України колишній ректор, така форма нарахування коштів як премія не була передбачена. Натомість чоловік незаконно нараховував собі щомісячні премії понад три роки й таким чином привласнив 1 300 000 гривень коштів університету", - розповіли в Нацполіції.

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"Обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені в ході проведення аудиту Міністерством освіти і науки України та підтверджені спеціалістами Державної аудиторської служби України та висновками судових експертиз", - додали в прокуратурі.

Колишнього ректора підозрюють в розтраті майна.

Покарання за цей злочин - до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, та з конфіскацією майна.

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Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.