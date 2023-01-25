Нам потрібні ракети більшої дальності: ЗСУ складніше бити по складах, адже РФ вчиться на своїх помилках, - ГУР

Росія вчиться на своїх помилках та ускладнює українським військовим завдання ударів по своїх складах боєприпасів та логістичних центрах.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в коментарі CNN розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Він зауважив, що окупанти почали розосереджувати військові постачання по всій території Росії. Зокрема, за його словами, "все переміщується у південні регіони через Кримський півострів" з логістичних хабів у Ростовській області Росії.

"Якщо ви питаєте, що критично для Російської Федерації, то центри тяжіння - це саме хаби, і по них потрібно вдарити, щоб порушити будь-які системи постачання", - сказав Скібіцький.

Для цього, за словами Скібіцького, потрібно бити по об’єктах не лише в окупованому Росією Криму, а й у самій РФ.

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Він зазначив, що російські системи матеріально-технічного забезпечення розташовані на відстані від 80 до 120 кілометрів від лінії фронту, а це означає, що Україні потрібні ударні системи більшої дальності, щоб завдавати по них ударів.

Окрім того, кілька українських чиновників повідомили CNN, що Україна хоче розпочати контрнаступ до того, як російські підкріплення будуть обладнані та готові до руху. Але для цього Києву потрібно йти далі.

"Щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, потрібно знищити багато об’єктів не тільки на передовій, а й у глибині тилу, на 100-150 кілометрів у тилу противника", - додав Скібіцький.

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Так, він зауважив, що для формування потужних ударних угруповань Україні потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника.