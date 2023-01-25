Повістки можуть вручати будь-де. Зробити це має право навіть начальник ЖЕКу, - Сухопутні війська

Повістка може бути вручена в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Зробити це може керівник ЖЕКу чи ОСББ або установи, де працює призовник.

Про це в коментарі інформаційному агентству АрміяInform повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, повістку не обов’язково має вручати представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Повістка може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством. Як керівником установи, організації та підприємства, де працює призовник, так і, приміром, керівником ЖЕКу, ОСББ та іншими посадовими особами, які уповноважені територіальним центром комплектування вручати таку повістку", - каже Горбач.

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За відмову отримувати повістку або відправлятися до військової частини передбачена відповідальність, додав він.

"Якщо призовник відмовляється виконувати правила військового обліку, то до нього може застосуватися відповідальність згідно із законодавством. Якщо це повістка, наприклад, для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність. Якщо призовник пройшов звірку військово-облікових даних, медичну комісії для призову і уникнув від відправки у військову частину, то у такому разі настає кримінальна відповідальність", - розповів Горбач.

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Він також наголосив, що мобілізація триває від 24 лютого минулого року, і жодних її "хвиль" немає.

"Зараз обсяги мобілізації в рази зменшилися. Нині потрібні фахівці на нові зразки озброєння, які нам надають партнери. А також для доукомплектування окремих частин, заміни тих, хто на передовій від початку війни. Їм потрібен певний час на відпочинок", - пояснив Горбач.