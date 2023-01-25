Псевдоволонтера, який привласнював допомогу для ЗСУ, викрили на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Псевдоволонтер з Вінницької області за допомогою підроблених документів привласнював допомогу для ЗСУ.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

"24 січня правоохоронці провели обшук за місцем проживання 25-річного вінничанина, який за допомогою документів з ознаками підробки привласнював благодійні кошти та гуманітарну допомогу. Поліцейські встановили причетність чоловіка до п'яти злочинних епізодів", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, до поліції надійшла низка заяв від представників громадських організацій та благодійників про те, що один із так званих волонтерів збирає у громадян гроші на власні потреби, прикриваючись при цьому допомогою для ЗСУ. Правопорушник, використовуючи підроблені документи, нібито здійснив передачу автомобіля військовим, а насправді використовував його для власних потреб.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та розпочали перевірку.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що псевдоволонтер у соцмережах збирав кошти на захисне спорядження та пальне для військових. Чоловік пальне отримав від громадської організації, а збір не закрив. Отримані кошти витрачав на власні потреби, а допомогу військовим не передавав.

У ході проведення оперативних заходів працівники поліції встановили, що до скоєння цього правопорушення причетний чоловік, який є фігурантом в іще двох кримінальних провадженнях, за підробку посвідчення водія та учасника бойових дій.

Також дивіться: Митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП) постане перед судом за виправдовування російської збройної агресії, - СБУ. ФОТОрепортаж





Відтак, 24 січня за місцем проживання зловмисника поліцейські провели обшук, у ході якого вилучили документи з ознаками підроблення, медикаменти, турнікети, павербанки, бронежилети, зброю та набої.

Наразі поліцейські проводять досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Такий злочин карається обмеженням волі на строк до двох років.

Також читайте: Колишній ректор НАУ Ісаєнко незаконно виписав собі премій на 1,3 млн за три роки, - правоохоронці