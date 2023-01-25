Новини

Псевдоволонтера, який привласнював допомогу для ЗСУ, викрили на Вінниччині. ФОТОрепортаж

5 66415
Псевдоволонтера, який привласнював допомогу для ЗСУ, викрили на Вінниччині. ФОТОрепортаж
Псевдоволонтер з Вінницької області за допомогою підроблених документів привласнював допомогу для ЗСУ.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

"24 січня правоохоронці провели обшук за місцем проживання 25-річного вінничанина, який за допомогою документів з ознаками підробки привласнював благодійні кошти та гуманітарну допомогу. Поліцейські встановили причетність чоловіка до п'яти злочинних епізодів", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, до поліції надійшла низка заяв від представників громадських організацій та благодійників про те, що один із так званих волонтерів збирає у громадян гроші на власні потреби, прикриваючись при цьому допомогою для ЗСУ. Правопорушник, використовуючи підроблені документи, нібито здійснив передачу автомобіля військовим, а насправді використовував його для власних потреб.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та розпочали перевірку.

Псевдоволонтера, який привласнював допомогу для ЗСУ, викрили на Вінниччині 01

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що псевдоволонтер у соцмережах збирав кошти на захисне спорядження та пальне для військових. Чоловік пальне отримав від громадської організації, а збір не закрив. Отримані кошти витрачав на власні потреби, а допомогу військовим не передавав.

У ході проведення оперативних заходів працівники поліції встановили, що до скоєння цього правопорушення причетний чоловік, який є фігурантом в іще двох кримінальних провадженнях, за підробку посвідчення водія та учасника бойових дій.

Також дивіться: Митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП) постане перед судом за виправдовування російської збройної агресії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Псевдоволонтера, який привласнював допомогу для ЗСУ, викрили на Вінниччині 02
Псевдоволонтера, який привласнював допомогу для ЗСУ, викрили на Вінниччині 03

Відтак, 24 січня за місцем проживання зловмисника поліцейські провели обшук, у ході якого вилучили документи з ознаками підроблення, медикаменти, турнікети, павербанки, бронежилети, зброю та набої.

Наразі поліцейські проводять досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Такий злочин карається обмеженням волі на строк до двох років.

Також читайте: Колишній ректор НАУ Ісаєнко незаконно виписав собі премій на 1,3 млн за три роки, - правоохоронці

Псевдоволонтера, який привласнював допомогу для ЗСУ, викрили на Вінниччині 04

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • South Friend
    Зайдіть у крамниці військово-туристичні,вся допомога на продаж,від сухпаїв до аптечок,кончені потвори.
  • Степан Лукашёв
    Заради таких потвор треба у ККУ робити виключення в окремих типах злочинів.
  • Давид Павлович
    Ты специально сегодня зарегался, чтобы напомнить о себе?) Мог и не стараться, твои яйца по 17 за штуку теперь твое погоняло) Овоща яйцом пришибло и вас пришибет...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини