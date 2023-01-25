Фінляндія обмірковує формат участі у "танковій коаліції" для України, - глава МЗС Хаавісто

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підтвердив, що країна готова у той чи інший спосіб долучитися до коаліції союзників, які допомагають Україні отримати західні танки, але поки визначає формат участі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав на брифінгу з латвійським колегою під час візиту до Риги.

"У нас, Фінляндії, також є танки Leopard, і ми вже заявляли, що якщо буде спільний пакет - а зараз, сподіваюся, Німеччина долучиться до цього пакета - ми будемо готові у той чи інший спосіб взяти у цьому участь", - сказав міністр.

Хаавісто додав, що у рамках передачі Україні танків йдеться не лише про самі машини, а й багато інших супутніх потреб, як, наприклад, підготовка особового складу.

За його словами, Фінляндії ще потрібно обміркувати, яким буде формат її участі.

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