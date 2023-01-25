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Партнери можуть "без особливих зусиль" зібрати сотню танків для передачі Україні, - Міноборони Польщі

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Партнери можуть "без особливих зусиль" зібрати сотню танків для передачі Україні, - Міноборони Польщі
Міжнародні партнери можуть легко зібрати сотню танків, аби передати Україні для боротьби проти російської агресії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в коментарі WP.PL повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Очепа.

За його словами, європейські країни разом із США і, можливо, Канадою "без особливих зусиль" здатні зібрати 100 танків для поставки в Україну.

"Кожен день зволікання є смертним гріхом перед захисниками України, він коштує життя цих людей, і тому для Європи надзвичайно важливо скласти цей іспит", - сказав Очепа.

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Топ коментарі

  • vsbu vsbu
    За словами німецького канцлера, передача 14 "Леопардів" із запасів Бундесверу є лише "першим кроком". Він також додав, що метою є швидке створення в Україні двох батальйонів, що мають на озброєнні танки "Леопард-2". Для початку
  • Великая Исландия 86ad0f74
    ты прямо генштаб...
  • vsbu vsbu
    І, як каже ВасяШевченко - о погоде

    На «Уралвагонзаводі», єдиному виробнику танків у рф, який знаходиться у Нижньому Тагілі Свердловській області, не вистачає співробітників через посилений режим роботи, оголошений у зв'язку з війною в Україні.

    Про це пишуть російські ЗМІ.

    «На підприємство не хочуть йти навіть працівники без кваліфікації та спеціальності, хоча їх готові навчати. При цьому завод є єдиним у росії виробником танків і сьогодні виконує Держоборонзамовлення», - цитуютьЗМІ.

    Насамперед не вистачає верстатників. Підприємству потрібні переважно чоловіки, і навіть 50 співробітниць на відрядну оплату. Але охочих немає.

    Раніше стало відомо, що на заводі працевлаштовують ув'язнених. Прес-служба ГУФСІН Свердловської області заявляла, що на підприємство вирушать 250 осіб, засуджених до примусових р
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