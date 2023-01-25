Партнери можуть "без особливих зусиль" зібрати сотню танків для передачі Україні, - Міноборони Польщі
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Міжнародні партнери можуть легко зібрати сотню танків, аби передати Україні для боротьби проти російської агресії
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в коментарі WP.PL повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Очепа.
За його словами, європейські країни разом із США і, можливо, Канадою "без особливих зусиль" здатні зібрати 100 танків для поставки в Україну.
"Кожен день зволікання є смертним гріхом перед захисниками України, він коштує життя цих людей, і тому для Європи надзвичайно важливо скласти цей іспит", - сказав Очепа.