Партнери можуть "без особливих зусиль" зібрати сотню танків для передачі Україні, - Міноборони Польщі

Міжнародні партнери можуть легко зібрати сотню танків, аби передати Україні для боротьби проти російської агресії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в коментарі WP.PL повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Очепа.

За його словами, європейські країни разом із США і, можливо, Канадою "без особливих зусиль" здатні зібрати 100 танків для поставки в Україну.

"Кожен день зволікання є смертним гріхом перед захисниками України, він коштує життя цих людей, і тому для Європи надзвичайно важливо скласти цей іспит", - сказав Очепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща має намір передати Україні танки Leopard 2 незалежно від рішень інших країн, - Рау