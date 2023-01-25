Португалія готується надіслати Україні танки Leopard-2, - ЗМІ

Португалія готується відправити чотири танки Leopard 2 до України. Рішення ухвалили після того, як Німеччина нарешті дала зелене світло на відправлення цих танків.

Про це пише португальське видання Correio da Manhã, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними джерел видання, Португалія має 37 таких бронемашин, 12 з яких є повністю справними.

Нагадаємо, уряд Німеччини ухвалив відправку до України танків Leopard.

Також про плани відправити танки до нашої країни повідомили США та інші союзники.

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Офіційні особи США кажуть, що Вашингтон готовий відправити десятки своїх бойових танків M1 Abrams, змінивши свою колишню позицію.

Британський уряд оголосив 14 січня, що направить в Україну 14 бойових танків "Challenger 2".

Варшава заявила, що готова відправити до 14 своїх танків Leopard 2 і наполягає на тому, щоб Берлін схвалив цей крок.

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Уряд Норвегії також розглядає можливість надсилання частини своїх танків Leopard 2.

Фінський уряд заявив, що може передати Україні невелику кількість танків Leopard 2, якщо ширша група європейських країн також вирішить зробити це. Однак це залежатиме від схвалення Берліна.