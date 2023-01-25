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Сунак вітає рішення Німеччини надати Україні танки: Разом з "Challenger-2" вони посилять оборонну вогневу міць

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Сунак вітає рішення Німеччини надати Україні танки: Разом з "Challenger-2" вони посилять оборонну вогневу міць
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вітає рішення уряду ФРН про передачу Україні танків Leopard 2.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Правильне рішення союзників і друзів НАТО відправити основні бойові танки в Україну. Разом з "Challenger-2" вони посилять оборонну вогневу міць України. Разом ми прискорюємо наші зусилля, щоб забезпечити перемогу України у цій війні та забезпечити міцний мир", - наголосив Сунак.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини повідомив, що передасть Україні танки Leopard 2. На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки Leopard-2.

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Топ коментарі

  • Сергій Петренко 5798b72f
    Переможем рашку всім світом!
  • Сергій Петренко 5798b72f
    венгры вошли ********** в историю второй мировой войны.
    в историю российско-Украинской войны они тоже войдут **********.
  • Сергій Петренко 5798b72f
    Нас колись росія захоплювала, в 1920 році, більшовицька армія. а чому? а тому, що тоді не було системи колективної безпеки в світі.
    зараз вона є, яка не яка.
    Коли всі бачать, що на когось напали несправедливого і починають йому допомагати.
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