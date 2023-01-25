Сунак вітає рішення Німеччини надати Україні танки: Разом з "Challenger-2" вони посилять оборонну вогневу міць

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вітає рішення уряду ФРН про передачу Україні танків Leopard 2.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Правильне рішення союзників і друзів НАТО відправити основні бойові танки в Україну. Разом з "Challenger-2" вони посилять оборонну вогневу міць України. Разом ми прискорюємо наші зусилля, щоб забезпечити перемогу України у цій війні та забезпечити міцний мир", - наголосив Сунак.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини повідомив, що передасть Україні танки Leopard 2. На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки Leopard-2.

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