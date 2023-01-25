Папа Франциск уперше зустрівся з очільниками та представниками українських Церков і релігійних організацій
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Vatican news".
"Дякую вам за цю вашу єдність, це для мене багато значить. Це схоже до дітей в сім’ї, де один є там, інший – деінде, але коли мама хвора, всі збираються разом", – сказав він, підкреслюючи, що в цьому випадку не йдеться про єврейську, ісламську, християнську, православну чи католицьку Україну, але про "маму Україну", задля якої всі гуртуються разом.
"Це приклад перед обличчям величезної поверховності, яку сьогодні бачимо в нашій культурі", – мовив Святіший Отець.
Також очільник ПЦУ Епіфаній повідомив у Twitter, що на зустрічі Папу попросили продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду.
Папа запевнив, що молиться за Україну: "Не сумнівайтеся, я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби Він змилувався над цим настільки відважним народом!", - зауважив Франциск.