Росіяни накопичують резерви на Півдні та Сході, наше завдання - зупинити їх та створити умови для нового наступу ЗСУ, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Про це повідомив нардеп "Голосу" та, який захищає Південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
"Це комплексне питання і підготовки до наступу, і готовності до оборони. Ворог розуміє, що південний напрямок для нас є важливим. Якби ми пробили там оборону, це було би стратегічно великою перевагою в цій війні на нашому боці. Паралельно росіяни готуються до весняного наступу і зараз складають собі умови для цього. Вони малими групами намагаються захопити 10, 20, 100 метрів і вибити нас з панівних висот. Наше завдання - ворога зупинити і створювати умови для свого наступу", - пояснив парламентар.
Йдеться про ті сили і засоби ворога, які вивільнились після відступу росіян з правобережжя Херсонщини, додав Костенко.
"На лінії зіткнення на Запорізькому напрямку ворог дійсно підтягнув резерви, тобто ті війська, які вийшли з правобережжя для того, щоб посилити Східний і Запорізький напрямок. Також за допомогою частини цих резервів противник намагається протиснути Бахмут і Соледар і так само на Півдні накопичити свої сили", - підсумував він.