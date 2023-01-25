ДТЕК про тривалі відключення світла на Київщині: ліміти низькі, лише 27% від потреб можна спрямувати населенню

Тривалість відключень світла у Київській області пов’язана з низькими лімітами споживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, після російської атаки 14 січня у регіоні зберігається дефіцит електроенергії. Через це "Укренерго" надає операторам систем розподілу ліміти споживання для збереження роботи енергосистеми.

"На Київщині ліміт складає 50% від потреб всієї області, з яких лише 27% можна спрямувати населенню та малому бізнесу, оскільки решта йде на критичну інфраструктуру та промисловість, яка виконує важливі функції", - йдеться у повідомленні.

За формування лімітів для кожної області відповідає НЕК "Укренерго". Контролює доцільність цих прорахунків для кожної області - Міністерство енергетики.

"Задача ДТЕК Київські регіональні електромережі - дотримуватись цих лімітів, щоб зберегти роботу енергосистеми в умовах постійного дефіциту", - пояснили у компанії.

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