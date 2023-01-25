Новини • Війна

На східному напрямку знищено ворожий Су-25 та "Орлан-10", - Повітряні сили

3 24216
Українські захисники зі складу Повітряних сил знищили російський штурмовик Су-25 та БПЛА "Орлан-10".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

"ЗНИЩЕНО ШТУРМОВИК Су-25 та БпЛА "Орлан-10". 25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулої доби вражено 11 районів зосередження ворога, склад логістики та позицію ЗРК, - Генштаб

На східному напрямку знищено ворожий Су-25 та Орлан-10, - Повітряні сили 01

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    АVЕ ПВО !!!
  • Elvis2
    русня, компенсуючи цифри втрат по арті, намагається кінчити і свій авіапарк. Чим вона з НАТО збирається воювати ?
  • vsbu vsbu
    ближе....блииииже
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини