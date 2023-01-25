На східному напрямку знищено ворожий Су-25 та "Орлан-10", - Повітряні сили

Українські захисники зі складу Повітряних сил знищили російський штурмовик Су-25 та БПЛА "Орлан-10".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

"ЗНИЩЕНО ШТУРМОВИК Су-25 та БпЛА "Орлан-10". 25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

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