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У кожному регіоні України на один день скасують графіки відключення світла: проводитимуться виміри погодинного активного електричного навантаження

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У кожному регіоні України на один день скасують графіки відключення світла: проводитимуться виміри погодинного активного електричного навантаження
За розпорядженням НЕК "Укренерго" відповідно до затвердженого графіку з 24 січня по 2 лютого в усіх областях країни проводитимуться режимні виміри погодинного активного електричного навантаження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Як зазначається, такі заходи необхідні для того, щоб отримати об’єктивні дані щодо споживання електроенергії за добу кожного регіону країни.

"Виміри електричного навантаження проведуть у всіх регіонах країни для того, щоб мати реальну картину прогнозованого споживання в кожній області та відзвітують перед НЕК "Укренерго" та Міністерством енергетики України. Відтак інформація про погодинне активне електричне навантаження стане основою для перегляду лімітів для кожної області зокрема", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ДТЕК про тривалі відключення світла на Київщині: ліміти низькі, лише 27% від потреб можна спрямувати населенню

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Топ коментарі

  • Mister Azazello
    Тобто з 10-го жовтня ще не проміряли..
    Чомусь це не дивує.
  • Oresta Bartka
    Таваріщь Іріна не чула, що зараз війна іде. Кацапи напали на українців.
  • Максим Пиховшек
    Жалко моё обленерго не вкурсе и по -4 +2 продолжает фуярить отключения целый день
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