У кожному регіоні України на один день скасують графіки відключення світла: проводитимуться виміри погодинного активного електричного навантаження

За розпорядженням НЕК "Укренерго" відповідно до затвердженого графіку з 24 січня по 2 лютого в усіх областях країни проводитимуться режимні виміри погодинного активного електричного навантаження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Як зазначається, такі заходи необхідні для того, щоб отримати об’єктивні дані щодо споживання електроенергії за добу кожного регіону країни.

"Виміри електричного навантаження проведуть у всіх регіонах країни для того, щоб мати реальну картину прогнозованого споживання в кожній області та відзвітують перед НЕК "Укренерго" та Міністерством енергетики України. Відтак інформація про погодинне активне електричне навантаження стане основою для перегляду лімітів для кожної області зокрема", - йдеться в повідомленні.

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