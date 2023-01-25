Європа готується передати Україні близько 80 танків Leopard-2, - Spiegel
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Spiegel.
Вже офіційно відомо, що Німеччина на першому етапі надасть роту з 14 танків Leopard-2 A6 зі складів Бундесверу. Вочевидь, ці танки мають увійти до складу того ж батальйону, частиною якого мають стати "Леопарди" з Фінляндії, Іспанії та Нідерландів - усі вони також модифікації 2 A6.
Другий батальйон нібито мають формувати "Леопарди" з Польщі та Норвегії, у яких є Leopard-2A4.
Зазначимо, ані Фінляндія, ані Іспанія, ані Норвегія поки офіційно не підтверджували, що готові допомогти саме передачею танків.
Також, за інформацією Spiegel, увечері 25 січня президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр Британії Ріші Сунак планують спільну телефонну розмову, щоб скоординувати подальші кроки щодо танків.