Накладені НКРЕКП штрафи на обленерго за відключення світла за командою "Укренерго" – це популізм, – "Розумні електромережі України"

Оператори системи розподілу вимикають людям світло за розпорядженням системного оператора "Укренерго", а накладені на них штрафи базуються на неперевіреній інформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив виконавчий директор "Розумні електромережі України" Олександр Баранюк.

"Я переконано вважаю, що дії регулятора в цьому випадку носять популістичний характер, за всієї поваги, це не личить регулятору і не має нічого спільного з good governance", - сказав він.

Баранюк підкреслив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) накладає на обленерго штрафи за обов’язки, які вони на себе не брали і які виконуються в умовах війни.

"Ми зараз говоримо про те, щоб карати одну з компаній за те, що ще достеменно не перевірене, і де є досить висока похибка, не з вини комісії, не з вини компаній, не з вини держави, а з вини держави-сусіда", - сказав Баранюк.

Він додав, що зараз українці вважають енергетиків героями, які ризикуючи своїм життям повертають людям світло.

"Більше того, обленерго фактично позбавлені RAB-тарифу, вони зазнали недостатнього підняття заробітних плат, працюють в умовах, коли їх персонал активно мобілізують", - підкреслив Баранюк.

Нагадаємо, колишній міністр енергетики Іван Плачков заявляв, що відключення світла відбуваються за командою "Укренерго" і якщо диспетчери операторів системи розподілу не будуть їх дотримуватись, то їх чекатиме карна справа. Також Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим. Крім того держорган визначив, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.