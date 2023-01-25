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Накладені НКРЕКП штрафи на обленерго за відключення світла за командою "Укренерго" – це популізм, – "Розумні електромережі України"

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Накладені НКРЕКП штрафи на обленерго за відключення світла за командою "Укренерго" – це популізм, – "Розумні електромережі України"
Оператори системи розподілу вимикають людям світло за розпорядженням системного оператора "Укренерго", а накладені на них штрафи базуються на неперевіреній інформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив виконавчий директор "Розумні електромережі України" Олександр Баранюк. 

"Я переконано вважаю, що дії регулятора в цьому випадку носять популістичний характер, за всієї поваги, це не личить регулятору і не має нічого спільного з good governance", - сказав він.

Баранюк підкреслив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) накладає на обленерго штрафи за обов’язки, які вони на себе не брали і які виконуються в умовах війни.

"Ми зараз говоримо про те, щоб карати одну з компаній за те, що ще достеменно не перевірене, і де є досить висока похибка, не з вини комісії, не з вини компаній, не з вини держави, а з вини держави-сусіда", - сказав Баранюк.

Він додав, що зараз українці вважають енергетиків героями, які ризикуючи своїм життям повертають людям світло.

"Більше того, обленерго фактично позбавлені RAB-тарифу, вони зазнали недостатнього підняття заробітних плат, працюють в умовах, коли їх персонал активно мобілізують", - підкреслив Баранюк.

Нагадаємо, колишній міністр енергетики Іван Плачков заявляв, що відключення світла відбуваються за командою "Укренерго" і якщо диспетчери операторів системи розподілу не будуть їх дотримуватись, то їх чекатиме карна справа. Також Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим. Крім того держорган визначив, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Уркоэнерго вместо того что бы экспортировать эелектроэнергию за бугор, лучше бы поставляла ее в больших объемах облэнерговцам. Глядишь и отключать бы никого не пришлось!!!
  • Irina Haidukova 0de46b08
    Нехай громадянин Баранюк спочатку визначиться хто він є генеральний чи все ж таки виконавчий директор (далі смішно) громадської спілки, що об'єднує 14 операторів систем розподілу електричної енергії, тобто тих самих операторів, що одних споживачів можуть тримати без електрики наприклад півдоби, а інших не відключати взагалі. І звісно, вони так інвестували в розвиток енергомережі роками, що ще до війни у Києві наприклад спостерігався дефіцит потужностей, бо оптимізація мережі та зменшення витрат на утримання в решті допомагали знущатися над споживачами як заманеться і змушувати погоджуватися на всі забаганки компанії з російською назвою ДТЕК. У цій громадській спілки, яку представляє цілий генеральний виконавчий директор Баранюк є ще і наглядова рада, яку за дивним збігом обставин очолює просто генеральний директор ДТЕК мережі Олександр Фоменко. Отже НКРЕКП потрібно дослухатися до думки операторів розподілу, які отримували від державних компаній виробників електричної енергії значні кошти на утримання і перевірити нарешті стан та якість виконання ліцензійних умов компанією ДТЕК, що призвели до дефіциту розподільчих потужностей і відсутності резервних. ЦЕНЗОР.НЕТ, подібні замовні публікації краще розміщувати з позначкою "реклама" і не в розділі новини, щоб не вводити в оману читачів.
  • Олександр Юрчук
    Розумні електромережі України напевно піар-підрозділ в структурі компаній Ахметова.
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