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Столар з колишньої "ОПЗЖ" складе мандат, - нардеп "ЄС" Гончаренко

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Столар з колишньої "ОПЗЖ" складе мандат, - нардеп "ЄС" Гончаренко
Київський забудовник Вадим Столар, який був обраний народним депутатом від нині забороненої "Опозиційної платформи - за життя", збирається скласти з себе повноваження.

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Столар - да, складатиме мандат. Хоча треба, щоб все ОПЗЖ - да. Але поки Столар", - написав він у телеграмі.

Столар вийшлов зі складу фракції "ОПЗЖ" 15 березня 2022 року. 19 березня РНБО призупинила діяльність партії на час воєнного стану. В травні фракція офіційно припинила своє існування, а в червні суд заборонив її діяльність та передав майно і кошти партії на користь держави.

Також читайте: Нардепів ОПЗЖ Пономарьова, Королевську, Солода та Волошина достроково позбавлять мандатів, - ЗМІ

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А може всіх заЖопників до буцигарні пора-за колабораціонізм і роботу на ворога!!! І не розповідайте про "дупутатську недоторканість"!
  • M M 99e94582
    Тобто, на його місце прийде в раду новий опзжист?
  • Марта Шепель fda0629b
    А до в'язниці - ні?
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