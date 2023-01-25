Столар з колишньої "ОПЗЖ" складе мандат, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Київський забудовник Вадим Столар, який був обраний народним депутатом від нині забороненої "Опозиційної платформи - за життя", збирається скласти з себе повноваження.

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Столар - да, складатиме мандат. Хоча треба, щоб все ОПЗЖ - да. Але поки Столар", - написав він у телеграмі.

Столар вийшлов зі складу фракції "ОПЗЖ" 15 березня 2022 року. 19 березня РНБО призупинила діяльність партії на час воєнного стану. В травні фракція офіційно припинила своє існування, а в червні суд заборонив її діяльність та передав майно і кошти партії на користь держави.

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