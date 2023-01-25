"Якщо ми дістаємо до Енгельса, то дістанемо і до Кремля", - представник ГУР МО Скібіцький

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що Кремль знаходиться в зоні ураження засобів ЗСУ. Саме тому в Москві почали розставляти системи ППО.

Про це повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він в ефірі телемарафону опосередковано підтвердив, що Україна здійснювала удари по території Росії. Ведуча в один момент заявила, мовляв, рашисти "не ставлять ППО навколо Енгельса, вони поставили його в районі Кремля".

Скібіцький на це відповів: "Але це було після Енгельса. Це говорить про те, що якщо ми дістаємо до Енгельса, то дістанемо і до Кремля".

Раніше Україна не підтверджувала своє причастя до вибухів на авіабазі в РФ. Офіційний Київ дотримується позиції: події на території Росії - це проблеми держави-агресора.

Нагадуємо, в минулому році на аеродромі "Енгельс-2" сталися два вибухи. Перший – 5 грудня, внаслідок чого був пошкоджений щонайменше один бомбардувальник Ту-95. Другий вибух стався у ніч на 26 грудня 2022-го. Як повідомляли тоді у Міноборони РФ, загинуло троє російських військовослужбовців.

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