Рішення ФРН про надання танків для України допоможе зупинити Росію, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вітає рішення ФРН про передачу Україні танків Leopard 2.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую, канцлере Шольце. Рішення відправити танки Leopard в Україну є великим кроком, щоб зупинити Росію. Разом ми сильніші", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини повідомив, що передасть Україні танки Leopard 2. На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки Leopard-2.

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