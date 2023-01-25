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Перші Leopard надійдуть Україні приблизно за три місяці, - міністр оборони ФРН Пісторіус

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Перші Leopard надійдуть Україні приблизно за три місяці, - міністр оборони ФРН Пісторіус
Німеччина може надати Україні перші бойові танки Leopard приблизно через три місяці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Пісторіус назвав рішення про постачання основних бойових танків "історичним, оскільки воно було скоординоване на міжнародному рівні, а також тому, що це сталося у вкрай вибухонебезпечній ситуації в Україні".

За його словами, Бундесвер "дуже швидко" почне навчання українських солдатів роботі на танку і уточнення маршрутів поставок.

Міністр додав: "Це потенційно важлива "зміна правил гри" в цій війні або на цьому етапі війни".

В якості першого кроку Німеччина надасть відносно нові танки Leopard зі складу Бундесверу, щоб мати можливість разом з партнерами доставити перший батальйон в Україну. На другому етапі зі старих танків Leopard має бути сформований другий батальйон. Це "займе трохи більше часу", - сказав Пісторіус.

"Мета полягає в тому, щоб мати можливість здійснити поставки якомога швидше", - сказав міністр.

Пісторіус анонсував подальші дискусії з партнерами щодо запланованих поставок. Він зокрема назвав Польщу, Канаду, Іспанію та Португалію.

Він також повідомив про перспективу переговорів з виробниками озброєнь про "більш швидке поповнення". "Це буде викликом на найближчі кілька років", - додав він.

Водночас міністр дав зрозуміти: "Ми не станемо партією війни". Передача основних бойових танків - це "не привід для святкування, навіть якщо дехто хотів би цього". "Рішення про такі речі ніколи не може бути дуже приємним - воно є необхідним" – додав він.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини повідомив, що передасть Україні танки Leopard 2. На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки Leopard-2.

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Топ коментарі

  • Jala Pribila
    Треба було продовжувати готуватися до повномасштабного наступу ще із 2019 року .
    Скільки життів можна було врятувати...
  • Саша Киев
    німці місяці через...три..чотири....американці...через шість, а може і рік...реально знущаються?
  • Ревизор
    Может хватит хайпить и вонять. Вам зеленым все мало, все хотите на шару. Асфальт и шашлычки, отсутствие закупки снарядов, отсутствие закупки бронежилетов......... возьмите и на фронт.
    Будьте благодарны!!!!!
    Можно себе только представить, как это смотрится в глазах людей, которые выворачиваются из сложнейших ситуаций, чтобы выдать нам то, что нужно и главное - сработать прямо противоположно тому, что от них ожидал прутин.

    В общем, на сайте министерства обороны Германии я взял список того, что нам было поставлено. Наверное, где-то будет неправильный перевод слов, которые имеют несколько значений, но не обращайте на это внимание. Итак:

    Предоставленные военные вспомогательные услуги:

    107 пограничных автомобилей* (ранее: 95)
    4 мобильных и защищенных устройства для разминирования*
    168 полевых обогревателей*
    20 ракетных установок 70 мм на пикапах с ракетами*
    15 горных танков 2*
    13 сверхмощных полуприцепов M1070 Oshkosh*
    7 гусеничные транспортные средства с дистанционным управлением для вспомогательных задач*

    143 пикапа*
    216 генераторов
    35 грузовиков 8×8 с кузовом для замены
    26 разведывательных дронов*
    36 машин скорой помощи*
    36 400 шерстяных одеял
    12 сверхмощных полуприцепов*
    55 датчиков защиты от дронов и нытье*
    30 датчиков обнаружения дронов*
    6 вилочных погрузчиков

    Ракета IRIS-T SLM*
    60 000 патронов 40-мм гранатомет*
    18 500 выстрелов 155-мм артиллерийские боеприпасы
    50 полностью защищенных транспортных средств Dingo
    3 мостовых резервуара BIBER*
    10 надводных дронов*
    14 000 спальных мешков

    Запасные части Ми-24*
    Боеприпасы для многоракетных пусковых установок МАРС II
    Запасные части тяжелого пулемета M2
    30 MG3 для резервуаров для восстановления
    20 расширений полосы пропускания для электронных устройств защиты дронов*
    17 тяжелых и средних мостовых систем*
    5 многоракетных пусковых установок MARS II с боеприпасами
    14 *************** 2000 (совместный проект с Нидерландами)

    Система ПВО Iris-T SLM*
    200 палаток
    116 000 курток для холодной защиты
    80 000 брюк для защиты от холода
    240 000 зимних шляп
    100 000 аптечек первой помощи*
    405 000 пайков одноместных пакетов (EPa)
    30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 патронов зенитных танков*
    67 холодильников для медицинских принадлежностей

    Артиллерийский радар слежения COBRA*
    4000 патронов зенитных учебных боеприпасов
    54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией)*
    53 000 выстрелов из зенитных боеприпасов
    20 лазерных осветителей*
    3000 картриджей "Panzerfaust 3" плюс 900 ручек
    14 900 противотанковых мин (из которых 9300* от инициативы по модернизации)

    500 зенитных ракет STINGER
    2700 мух-кулаков STRELA
    22 миллиона патронов из пистолета
    50 бункерных кулаков
    100 пулеметов MG3 с 500 запасными трубками и крышками
    100 000 ручных гранат

    5300 взрывных зарядов
    100 000 метров взрывного шнура и 100 000 детонаторов
    350 000 детонаторов
    10 противобеспилотных пушек*
    100 автомобильных форсунок
    28 000 боевых шлемов
    15 поддонов одежды
    280 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники)

    6 поддонов материала для обезвреживания боеприпасов
    125 двойных телескопов
    1200 больничных коек
    18 поддонов медикаментов, 60 хирургических светильников
    Защитная одежда, хирургические маски
    600 очков для стрельбы
    1 радиочастотная система
    3000 полевых телефонов с 5000 колесным полевым кабелем и несущим оборудованием

    1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией)*
    353 стакана ночного видения*
    12 электронных устройств защиты дронов*
    165 биноклей*
    Медицинские принадлежности (включая рюкзаки, аптечки первой помощи)
    38 лазерных дальномеров*

    Топливо, дизельное топливо и бензин (постоянная доставка)*
    10 тонн AdBlue*
    500 штук раневых повязок для гемостаза*
    Запасные части МиГ-29*
    30 специально охраняемых транспортных средств*
    7 944 Противотанковые пистолеты RGW 90 Matador*
    6 точек дезактивации грузовых автомобилей HEP 70, включая материал для обеззараживания
    10 автомобилей HMMWV (8x напольный радар, 2x помехи/беспилотник)*

    7 помех*
    8 мобильных напольных радаров и тепловизионных устройств*
    4 мобильных и защищенных устройства для разминирования*
    1 высокочастотное устройство, включая оборудование*
    Военные вспомогательные услуги по подготовке/осуществлению:

    (По соображениям безопасности федеральное правительство воздерживается от дальнейших подробностей, в частности, от условий и сроков доставки до передачи.)

    2 радара мониторинга воздушного пространства*
    40 боевых машин пехоты MARDER с боеприпасами (из бундесвера и промышленных складов)
    Система ПВО PATRIOT с ракетами
    100 000 аптечек первой помощи*
    114 разведывательных дронов*

    17 полевых обогревателей*
    26 систем подзаменной нагрузки 15 т
    2 пикапа*
    18 колесных бит RCH 155*
    90 датчиков обнаружения дронов*

    2 палатки для ангара*
    7 грузовиков 8×6 с системой загрузки кузова*
    7 зенитных танков GEPARD*
    7 гусеничные транспортные средства с дистанционным управлением для вспомогательных задач*
    6 мобильных и защищенных устройств для разминирования*
    Ракета для Iris-T SLM*
    42 резервуара для разминирования*
    3 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования*
    5 мобильных разведывательных систем (на автотранспортных средствах)

    393 пограничника*
    1020 патронов артиллерийских боеприпасов 155 мм*
    156 000 патронов 40-мм гранатомета*
    5 пионерских танков барсука
    3 тяжелые и средние мостовые системы*
    16 *************** Zuzana 2* (совместный проект с Данией и Норвегией)
    78 сверхмощных полуприцепов*

    3 системы ПВО IRIS-T SLM*
    12 частотных сканеров/частотное нытье*
    Полевой госпиталь (роль 2)*
    20 расширений полосы пропускания для электронных устройств защиты дронов*
    14 тракторных агрегатов и 14 полуприцепов*
    2 трактора и 4 полуприцепа*
    10 охраняемых транспортных средств*

    Точка обеззараживания транспортного средства
    5 032 противотанковых установок*
    200 грузовых автомобилей*
    13 мостовых танков BIBER*

    Общая сумма военной помощи Украине в 2022 году и по 16 января 2023 года, составила 2 278 902 521 евро.
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