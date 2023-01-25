Перші Leopard надійдуть Україні приблизно за три місяці, - міністр оборони ФРН Пісторіус

Німеччина може надати Україні перші бойові танки Leopard приблизно через три місяці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Пісторіус назвав рішення про постачання основних бойових танків "історичним, оскільки воно було скоординоване на міжнародному рівні, а також тому, що це сталося у вкрай вибухонебезпечній ситуації в Україні".

За його словами, Бундесвер "дуже швидко" почне навчання українських солдатів роботі на танку і уточнення маршрутів поставок.

Міністр додав: "Це потенційно важлива "зміна правил гри" в цій війні або на цьому етапі війни".

В якості першого кроку Німеччина надасть відносно нові танки Leopard зі складу Бундесверу, щоб мати можливість разом з партнерами доставити перший батальйон в Україну. На другому етапі зі старих танків Leopard має бути сформований другий батальйон. Це "займе трохи більше часу", - сказав Пісторіус.

"Мета полягає в тому, щоб мати можливість здійснити поставки якомога швидше", - сказав міністр.

Пісторіус анонсував подальші дискусії з партнерами щодо запланованих поставок. Він зокрема назвав Польщу, Канаду, Іспанію та Португалію.

Він також повідомив про перспективу переговорів з виробниками озброєнь про "більш швидке поповнення". "Це буде викликом на найближчі кілька років", - додав він.

Водночас міністр дав зрозуміти: "Ми не станемо партією війни". Передача основних бойових танків - це "не привід для святкування, навіть якщо дехто хотів би цього". "Рішення про такі речі ніколи не може бути дуже приємним - воно є необхідним" – додав він.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини повідомив, що передасть Україні танки Leopard 2. На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки Leopard-2.

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