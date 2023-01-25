Шольц та Зеленський поспілкувалися телефоном після рішення ФРН про передачу Leopard-2 Україні
Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБУ-Україна.
Зазначається, що Шольц провів розмову з Зеленським перед виступом у німецькому парламенті.
Канцлер сказав, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни.
"Причина викликів, які стоять перед нами, - це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, були поставлені під сумнів", - сказав він.
Шольц також підкреслив "правильність" тісної співпраці партнерів щодо постачання озброєння Україні.
Пізніше розмову із Шольцом прокоментував президент Володимир Зеленський.
"Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки і тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний Олафу Шольцу та всім нашим друзям у Німеччині", - написав глава держави у телеграм-каналі.