Шольц та Зеленський поспілкувалися телефоном після рішення ФРН про передачу Leopard-2 Україні

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову після рішення Берліну щодо передачі танків Leopard 2 для українських захисників.

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБУ-Україна.

Зазначається, що Шольц провів розмову з Зеленським перед виступом у німецькому парламенті.

Канцлер сказав, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни.

"Причина викликів, які стоять перед нами, - це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, були поставлені під сумнів", - сказав він.

Шольц також підкреслив "правильність" тісної співпраці партнерів щодо постачання озброєння Україні.

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Пізніше розмову із Шольцом прокоментував президент Володимир Зеленський.

"Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки і тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний Олафу Шольцу та всім нашим друзям у Німеччині", - написав глава держави у телеграм-каналі.