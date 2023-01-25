Російським депутатам дозволили не оприлюднювати дані про свої доходи та майно
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Закон набирає чинності з 1 березня.
Згідно із законом, декларації депутатів та сенаторів публікуватимуться лише в "узагальненому вигляді".
Регіональним та муніципальним депутатам взагалі дозволено не надавати декларації про доходи, якщо вони поєднують депутатство з іншою роботою (виняток лише, якщо вони купили автомобіль або нерухомість на суму, що перевищує трирічний дохід сім’ї).
Спочатку ця ініціатива стосувалася лише регіональних та місцевих депутатів, але вже до другого читання право засекретити персональні дані отримали і члени Ради Федерації та Держдуми.
Наприкінці грудня минулого року президент РФ Володимир Путін звільнив від декларування доходів військових та силовиків, які беруть участь у війні проти України, а також так званих "посадовців" із захоплених військами РФ територій України. Крім військовослужбовців, силовиків та чиновників, від подання декларацій про доходи, згідно з указом, звільняються і їхні дружини/чоловіки.