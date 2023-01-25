Російським депутатам дозволили не оприлюднювати дані про свої доходи та майно

Держдума РФ ухвалила в остаточному третьому читанні закон, який дозволить депутатам та сенаторам засекречувати дані зі своїх декларацій про доходи та майно.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Закон набирає чинності з 1 березня.

Згідно із законом, декларації депутатів та сенаторів публікуватимуться лише в "узагальненому вигляді".

Регіональним та муніципальним депутатам взагалі дозволено не надавати декларації про доходи, якщо вони поєднують депутатство з іншою роботою (виняток лише, якщо вони купили автомобіль або нерухомість на суму, що перевищує трирічний дохід сім’ї).

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Спочатку ця ініціатива стосувалася лише регіональних та місцевих депутатів, але вже до другого читання право засекретити персональні дані отримали і члени Ради Федерації та Держдуми.

Наприкінці грудня минулого року президент РФ Володимир Путін звільнив від декларування доходів військових та силовиків, які беруть участь у війні проти України, а також так званих "посадовців" із захоплених військами РФ територій України. Крім військовослужбовців, силовиків та чиновників, від подання декларацій про доходи, згідно з указом, звільняються і їхні дружини/чоловіки.

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