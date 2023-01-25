Пригожин про маніяків у "Вагнері": "Він вже не Вася-вбивця, а Петя-воїн"

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував участь в’язнів, яких звільняють від довгих термінів ув’язнення за тяжкі злочини у разі готовності воювати в Україні на боці "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Кепка Пригожина.

Коментуючи збурення суспільства через скасування вироку чорному ріелтору Тюріну, Пригожин зазначив: "я вам поясню філософію участі ув'язнених у війні в Україні. Якийсь ув'язнений убив, коли був ріелтором, сім'ю із чотирьох осіб. Ви цієї родини не знаєте і не бачили. Але вас обурює факт. Цей ув'язнений пішов на війну та загинув. Або дивом залишився живим. Він - убивця, і на війні вартує трьох-чотирьох, а то й більше хлопчиків-горобчиків, у яких молоко на губах ще не обсохло. Серед цих хлопчиків-горобчиків - ваш син, ваш батько та ваш чоловік".

Він також пропонує росіянам покласти на терези, чого їм більше хочеться, щоб пішов воювати ріелтор-вбивця або їхні близькі, "яких ви, напевно, на відміну від ріелтора-вбивці отримаєте у цинкових трунах".

"Тільки в труни заглядати не треба, бо замість блідого напудреного обличчя, яке ви звикли бачити на похороні, що блаженно очікує відходу на небеса, ви побачите шматки плоті, розірваної осколками ворожих знарядь. Можливо навіть не одну людину, а кількох, бо в тому пеклі й у тій м'ясорубці, де вони загинули, вижити було неможливо. А якщо він вижив за іронією долі, то він уже не Вася-рієлтор-вбивця, а Петя-воїн-щасливчик", - резюмував Пригожин.

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