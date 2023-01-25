Наступний пакет санкцій ЄС проти РФ буде найсуворішим, - МЗС Польщі

В МЗС Польщі розраховують, що наступний пакет санкцій ЄС проти Росії буде найсуворішим.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош заявив раніше, що робота в Брюсселі над 10-м пакетом санкцій ЄС проти Росії і ще одним проти Білорусі сповільнилася. Європейська комісія досі не запропонувала нових обмежень. "Польща розчарована відсутністю пропозицій від комісії". - зазначив Садош.

Яблонський сказав, що дипломатичний процес триває і що Польща сподівається, що прийнятий пакет буде "якомога суворішим і жорсткішим". За його словами, попередні пакети санкцій охоплювали все більше галузей і сфер, після чого з'ясувалося, що "постійно з'являються нові способи обходу санкцій".

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"Сьогодні ми зосереджуємося на тому, щоб запечатати цей процес, тобто, щоб будь-який суб'єкт, який бере участь в обході санкцій (...) також підпадав під ці санкції. Це той напрямок, в якому ми зараз рухаємося, це те, що зараз обговорюється в Брюсселі". - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи є Угорщина гальмом у запровадженні нових санкцій, він заявив, що "на жаль, є ще більше гальм". "Є країни, які дуже хотіли б виглядати так, ніби вони завжди відстоюють цінності, завжди виступають проти агресії, вони заходять дуже далеко у своїх деклараціях, але коли справа доходить до конкретних рішень, ця рішучість вже слабшає і цієї свободи, безумовно, стає набагато, набагато менше". - сказав він.

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Яблонський оцінив, що завжди існують певні групи інтересів, які намагаються розмити, послабити санкції, щоб продовжувати заробляти гроші на бізнесі, пов'язаному з Росією. Він додав, що при формуванні пакетів санкцій завжди є певний компроміс в кінці процесу.

Останній, дев'ятий пакет санкцій ЄС був прийнятий у грудні. Хоча країни-члени, які виступають за посилення санкційної політики проти Росії, не були повністю задоволені цим рішенням, його ухвалення було зумовлене переконанням, що наприкінці року ЄС має продемонструвати єдність у цьому питанні. В результаті деякі країни погодилися піти на поступки і відмовитися від деяких своїх вимог, щоб досягти консенсусу.

Як повідомлялося, в середу посли ЄС затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти РФ за її агресію проти України на наступні 6 місяців.