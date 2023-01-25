Новини

В Австрії скасували концерт російського піаніста Мацуєва, який підтримує війну проти України

4 82028
В Австрії скасували концерт російського піаніста Мацуєва, який підтримує війну проти України
У Відні скасували концерт російського піаніста Дениса Мацуєва, який підтримує агресію РФ проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в телеграмі.

"Дякуємо, що чуєте нас! У Відні скасували концерт відомого російського піаніста Дениса Мацуєва, який підтримує агресію РФ проти України. Це артисти та пропагандисти з ряду нетребків-піонтковських. Тому їм не місце в цивілізованих країнах", - написав він.

Також дивіться: Українці пікетували концерт хору "Большой Дон Козакен" у Відні. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Mikola Mazurenko
    Чому ткаченко не подобається Піонковський? Та ткаченко сам нетребок. А Піонковський срати хотів на думку гламурного бабуїна
  • vuiko dobrui
    Супер !!! нехай по лаптестану гастролює дибіл !!!
  • jack nicholson
    Хай тепер мурку грає для )(уйла.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини