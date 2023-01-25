В Австрії скасували концерт російського піаніста Мацуєва, який підтримує війну проти України

У Відні скасували концерт російського піаніста Дениса Мацуєва, який підтримує агресію РФ проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в телеграмі.

"Дякуємо, що чуєте нас! У Відні скасували концерт відомого російського піаніста Дениса Мацуєва, який підтримує агресію РФ проти України. Це артисти та пропагандисти з ряду нетребків-піонтковських. Тому їм не місце в цивілізованих країнах", - написав він.

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