У критичний момент війни німецькі танки можуть допомогти Україні захистити себе та перемогти, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що поставка Німеччиною танків дозволить Україні перемогти.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я рішуче вітаю провідну роль канцлера Олафа Шольца та Німеччини у наданні танків Leopard 2 Україні за консультаціями з іншими членами НАТО та партнерами. У критичний момент російської війни вони можуть допомогти Україні захистити себе, перемогти та домінувати як незалежна держава", - зазначив генсек Альянсу.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини повідомив, що передасть Україні танки Leopard 2. На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки Leopard-2.

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