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Україна розраховує залучити до танкової коаліції широке коло партнерів, - Шмигаль

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Україна розраховує залучити до танкової коаліції широке коло партнерів, - Шмигаль
Україна розраховує залучити до танкової коаліції широке коло партнерів, аби отримати якнайбільше танків у найкоротший термін.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про позитивне рішення щодо постачання Україні бойових танків "Leopard-2".

"Крім того, Німеччина надала дозвіл іншим країнам на реекспорт "леопардів" в Україну. Розраховуємо залучити до танкової коаліції широке коло партнерів, аби отримати якнайбільше танків у найкоротший термін. Вдячні Уряду Німеччини та всім країнам, які готові передати "Leopard-2" Україні", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина передає Україні танки Leopard 2, - уряд ФРН

Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    О, денис вишмигнув! Краще б розповів про корупцію в уряді і написав би заяву на звільнення з підписом маю «честь»!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    с коррупционным беспределом друзей скоро не останется....
    даже животные имеют чувство меры.....
    https://twitter.com/i/status/1618228567480958980
    а зеленые, если ******, то сразу ящик......
  • дмитрий a4f273bf
    Схемы попила бабла объединяют наших недочиновников. Вот и Шмыгаль прикрывает Резникова в информ-поле, который видимо решил схорониться на время, пока шум-гам пройдёт, потом опять вылезет. А самого Премьер-министра дербан денег его подчинёнными во время войны какбе не интересует, он у нас на отвлечённые темы умничает
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