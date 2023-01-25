Україна розраховує залучити до танкової коаліції широке коло партнерів, - Шмигаль

Україна розраховує залучити до танкової коаліції широке коло партнерів, аби отримати якнайбільше танків у найкоротший термін.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про позитивне рішення щодо постачання Україні бойових танків "Leopard-2".

"Крім того, Німеччина надала дозвіл іншим країнам на реекспорт "леопардів" в Україну. Розраховуємо залучити до танкової коаліції широке коло партнерів, аби отримати якнайбільше танків у найкоротший термін. Вдячні Уряду Німеччини та всім країнам, які готові передати "Leopard-2" Україні", - йдеться у повідомленні.

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